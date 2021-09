La definizione e la soluzione di: Un'esclamazione come perbacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ECCOME

Curiosità/Significato su: Un esclamazione come perbacco Belin (linguistica) simile a "sono uscito di casa e, perbacco, ha iniziato a diluviare"). Usato nel mezzo di una perifrasi, serve come pausa rafforzativa, alla stregua di 16 ' (2 135 parole) - 18:24, 31 mar 2021

