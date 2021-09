La definizione e la soluzione di: Una carta che si dona per futuri acquisti ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GIFTCARD

Curiosità/Significato su: Una carta che si dona per futuri acquisti ing Arcore (categoria Pagine che utilizzano Timeline) Elenco_dei_Ministri_per_i_Rapporti_col_Parlamento - TerritorioScuola Enhanced Wiki Italiano ^ I lati oscuri dell'acquisto di villa San Martino ^ ASMi (M-CART-18) carta dell'ing 55 ' (5 606 parole) - 13:35, 22 ago 2021

Altre definizioni con carta; dona; futuri; acquisti; Il pokerista non lo scarta nel tentativo di ingannare gli avversari; Una carta... dei tarocchi; Se è azionario non si scarta; Anagramma di scartato che rima con patata; Dare e donare liberamente; Il secondo nome di Diego Maradona; Donazione testamentaria; Donazione in dichiarazione reddituale: __ mille; L'istituto tecnico per i futuri costruttori navali; I giochi... per futuri macchinisti; Scenari narrativi futuri poco desiderabili; Il Depero artista e designer futurista; Serve per fare acquisti; Consente acquisti illeciti; Imprudente come certi acquisti; Famoso sito per acquisti di buoni scontati; Ultime Definizioni