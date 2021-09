La definizione e la soluzione di: Uccello dei fasianidi che nidifica in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STARNA

Curiosità/Significato su: Uccello dei fasianidi che nidifica in Italia Coturnix coturnix comune (Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)) è un animale della famiglia dei fasianidi. Misura 16–20 cm di lunghezza per 70-140 g di peso nei maschi e 70-155 12 ' (1 447 parole) - 05:12, 25 lug 2021

