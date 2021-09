La definizione e la soluzione di: Tagliato come un cereale maturo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MIETUTO

Curiosità/Significato su: Tagliato come un cereale maturo Mietitura mietitura si intende il processo di taglio e raccolta nei campi dei cereali maturi, che precede il processo di trebbiatura. Può essere effettuata a mano 1 ' (90 parole) - 15:53, 26 mar 2020

Altre definizioni con tagliato; come; cereale; maturo; Tagliato con il bisturi; Il bordo frastagliato del francobollo; Tagliato in due come un mazzo di carte; Non ancora tagliato; Le arti come la scultura; Come dire taccagne; Come i soggetti che agiscono sotto impulso d'altri; Software come Adobe Flash o Windows Media ing; Addetto alla pulizia di un noto cereale; Un cereale per equini... e per la colazione; Il cereale per le tortillas messicane; Un cereale da cornflakes; Non maturo; Età dell'uomo maturo; Tagliare il frumento maturo; Così è un pomodoro maturo; Ultime Definizioni