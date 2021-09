La definizione e la soluzione di: Syusy Blady e Patrizio Roversi lo erano per caso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TURISTI

Curiosità/Significato su: Syusy Blady e Patrizio Roversi lo erano per caso Syusy Blady Syusy Blady, pseudonimo di Maurizia Giusti (Bologna, 7 febbraio 1952), è una conduttrice televisiva e cabarettista italiana. Laureata in pedagogia all'Università 14 ' (1 538 parole) - 23:21, 27 giu 2021

La città del Pozzo di San Patrizio; La città umbra con il Pozzo di San Patrizio; Lo sport di Nino Benvenuti e Patrizio Oliva; Controversie, discussioni; Il Roversi della tivù; Controversia giudiziaria; Aspra controversia; Erano contro in un film con Meryl Streep del 1979; Lo erano gli anni condotti in TV da Carlo Conti; I giganti superano i due; Il piatto spagnolo a base di riso e zafferano; Un film di Alfred Hitchcock: Il caso __; Il secondo caso della declinazione latina; Dettati dal caso; Si fanno discernendo fra caso e caso;