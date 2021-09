La definizione e la soluzione di: Si suona per chiamare a raccolta i militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ADUNATA

Curiosità/Significato su: Si suona per chiamare a raccolta i militari Giappone anche dell'11%; potere d'acquisto e salari si contrassero e fu necessario chiamare dall'estero degli esperti per salvare decine di grandi ditte. La crisi 193 ' (20 828 parole) - 10:10, 6 set 2021

Altre definizioni con suona; chiamare; raccolta; militari; Arpeggiandoli se ne suona una nota per volta; Molti la suonano a orecchio; Si suona agitandola; Suona il violino a tempo perso; Un software molto usato per videochiamare; Altra parola per chiamare i guardiani dei fari; D'Annunzio propose di chiamare così il cognac; Altro modo di chiamare la matita; Raccolta smaniosa per timore di carestia; Secchi di legno per la raccolta dell'uva; Contenitore per la raccolta differenziata; _ minimo, raccolta di scritti; Le truppe militari a volte vi passano la notte; A quella fumogena possono ricorrere i militari; Operazioni militari; Legge che dà ampi poteri alle autorità militari; Ultime Definizioni