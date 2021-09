La definizione e la soluzione di: Lo sono le ventuno danze di Brahms per pianoforte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : UNGHERESI

Curiosità/Significato su: Lo sono le ventuno danze di Brahms per pianoforte Ludwig van Beethoven (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) Anglaise in Re maggiore (circa 1800); 12 danze tedesche (versione per orchestra perduta) riduzione per pianoforte WoO 13 (circa 1800) Rondò in Sol maggiore 158 ' (19 199 parole) - 11:17, 6 set 2021

