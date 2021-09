La definizione e la soluzione di: Sono serali per chi lavora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCUOLE

Curiosità/Significato su: Sono serali per chi lavora Scuola serale serali, svolti nelle ore pomeridiane e serali, erano prevalentemente frequentati da contadini e operai, ma anche da fanciulli assoggettati al lavoro minorile 7 ' (1 006 parole) - 20:11, 11 mag 2021

