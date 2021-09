La definizione e la soluzione di: Sono in mano in certi tipi di contratti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CHIAVI

Curiosità/Significato su: Sono in mano in certi tipi di contratti Contratto collettivo nazionale di lavoro immediata ai numerosi contratti collettivi in scadenza e rinnovo per il 2016 (contratti validi per tre anni che cesseranno di avere validità quando la 57 ' (7 444 parole) - 09:49, 17 mag 2021

Altre definizioni con sono; mano; certi; tipi; contratti; Emy, Ely ed Evy lo sono di Zio Paperone; Cani che possono essere italiani o di Weimar; Tante sono le cosiddette grandi invenzioni cinesi; Lo sono le ventuno danze di Brahms per pianoforte; Gioco in cui si formano parole ing; Formano la battuta musicale ternaria; Raschiature correttive negli antichi manoscritti; Che bramano costantemente nutrimento; Immobili... Come certi gas; Caratterizza certi cani; II... in certi casi; La chiave per accedere a certi siti; Il tipico bar del far west ing; Un tipico panino dell'Autogrill; Atipico, non spontaneo; La pala da altare tipica delle chiese spagnole; Preavvisi per le rescissioni dei contratti; Le mappe nei contratti di vendita; Decifrati... come certi contratti!; Rescissioni di contratti; Ultime Definizioni