La definizione e la soluzione di: Sono come gli occhi dei sommergibili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERISCOPI

Curiosità/Significato su: Sono come gli occhi dei sommergibili Solo per i tuoi occhi (film) il quale si posSono decifrare i codici di lancio dei missili Polaris inglesi imbarcati su sommergibili e che, se cadesse in mani nemiche, potrebbe essere 11 ' (1 180 parole) - 00:19, 11 ago 2021

