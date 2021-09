La definizione e la soluzione di: Solida come una relazione... o un edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STABILE

Curiosità/Significato su: Solida come una relazione... o un edificio Aerogel L'aerogel è una miscela di un gas e di un solido, pertanto simile a un gel ove il liquido sia sostituito da un gas. Il risultato è una schiuma Solida dalle 23 ' (2 758 parole) - 05:17, 25 lug 2021

