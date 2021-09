La definizione e la soluzione di: Ci si reca... per chiedere umilmente perdono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANOSSA

Curiosità/Significato su: Ci si reca... per chiedere umilmente perdono Odissea (miniserie televisiva) costruire barche che mai affondano e che mai si perdono, ma che hanno smesso di costruirle preoccupati per una profezia: Poseidone, il loro protettore 51 ' (7 046 parole) - 14:55, 19 ago 2021

Altre definizioni con reca; chiedere; umilmente; perdono; Classico verso della poesia epica greca e latina; Gruppi di due versi della poesia greca e latina; Poco voluta, recante fastidio; Ex moneta greca; Chiedere denaro: __ cassa; Ammettere la colpa e chiedere scusa; Voce onomatopeica con cui si usa chiedere il silenzio; Chiedere l'elemosina; S'indossano umilmente; Umilmente inchinato; Generosità nel perdono; Non perdono mai la calma; Lo perdono i bocciati; Se loro lo perdono.