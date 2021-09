La definizione e la soluzione di: La raccolta di donazioni per scopi religiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : QUESTUA

Curiosità/Significato su: La raccolta di donazioni per scopi religiosi Organizzazione non governativa (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) costituire dei fronti per interessi politici, religiosi o di altro tipo. Tipicamente sono finanziate tramite donazioni oppure da elargizioni di filantropi, sebbene 13 ' (1 516 parole) - 13:10, 27 mag 2021

