La definizione e la soluzione di: Quello da selz è usato per preparare cocktail. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SIFONE

Curiosità/Significato su: Quello da selz e usato per preparare cocktail

Altre definizioni con quello; selz; usato; preparare; cocktail; Nel poker, quello senza puntate piange; A Ravenna si può visitare quello di Galla Placidia; L'OdG è quello dei giornalisti; Quello tra titani è mitologico; Sottile impermeabile usato spesso dai marinai; Copricapo morbido usato in inverno; Locale spesso usato per la conservazione dei vini; Può essere usato al posto di dato che; Piccole fonti di calore per preparare cibi caldi; E’ indispensabile per preparare il 26 orizz; Preparare una congiura; Un succo per preparare bibite... colorate; Un tipo di cocktail: Tequila __ ing; Cocktail con rum e orzata; La fine del cocktail; Noto cocktail con un distillato di ginepro ing; Ultime Definizioni