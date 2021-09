La definizione e la soluzione di: Quella di patata è usata in pasticceria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FECOLA

Curiosità/Significato su: Quella di patata e usata in pasticceria Fecola di patate La fecola di patata è l'amido estratto dai tuberi della pianta della patata. Le patate vengono schiacciate, liberando così i granuli di amido (amiloplasti) 3 ' (290 parole) - 04:06, 17 ago 2021

