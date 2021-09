La definizione e la soluzione di: Si può farlo come un ghiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DORMIRE

Altre definizioni con farlo; come; ghiro; Se si fa .. tanto vale farlo; Si dice che non farlo sia meglio; Può capitare di farlo sul ghiaccio; Si dice si debba farlo per credere; Agile... come la meccanica newtoniana; Come i cibi gustosi e ben conditi; Come le parti che valgono l'uno per cento; Come certe Odi di Giosuè Carducci; Sonno... di ghiro; Piccolo roditore simile al ghiro; Nel ghiro e nello scoiattolo; Vi cade il ghiro durante l'inverno;