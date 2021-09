La definizione e la soluzione di: La prigione di Ossining a New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SINGSING

Curiosità/Significato su: La prigione di Ossining a New York Sing Sing (categoria Architetture dello stato di New York) carcere statunitense di massima sicurezza situato ad Ossining, nello stato di New York. Si trova a circa 48 km (30 miglia) a nord di New York, sulle rive del 8 ' (907 parole) - 23:21, 9 ago 2021

Altre definizioni con prigione; ossining; york; Squallida come una prigione; Termine gergale romanesco per la prigione; Così è detto il sole per chi sta in prigione; Scappare da una prigione, fuggire dal carcere; La Island newyorkese nella contea di Richmond; __ Island, a New York; Un celebre museo di New York; La York, gallerista di Sex and the City; Ultime Definizioni