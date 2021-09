La definizione e la soluzione di: Premi come il Campiello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LETTERARI

Curiosità/Significato su: Premi come il Campiello Premio Campiello cita il Premio Campiello nel seguente verso: ^ Premio Campiello Letteratura - Confindustria Veneto, su www.PremioCampiello.org. URL consultato il 2 settembre 31 ' (628 parole) - 00:38, 5 set 2021

Altre definizioni con premi; come; campiello; Lo stato dei premi Nobel tranne quello per la Pace; Il France premio Nobel per la Letteratura 1921; Il libro di Sandro Veronesi Premio Strega 2020; Il film di Ben Affleek premiato con l'Oscar 2012; Espansa come una pupilla in penombra; Li cercano cani come bracchi, spinoni e lagotti; Come il legno realizzato da varie travi incollate; Come dire giù; Ultime Definizioni