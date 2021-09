La definizione e la soluzione di: Popolo zingaro che giunse in Europa nel Medioevo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ZIGANO

Curiosità/Significato su: Popolo zingaro che giunse in Europa nel Medioevo Porrajmos ( Genocidio del Popolo romaní) appropriato. In Germania, e nel resto dell'Europa, la popolazione zingara fu vista con diffidenza sin dal Medioevo. Gli zingari, essendo un Popolo nomade, 54 ' (6 672 parole) - 16:33, 15 lug 2021

Altre definizioni con popolo; zingaro; giunse; europa; medioevo; Antico popolo mercantile del Mediterraneo dell'est; Un antico popolo dell'Italia centrale; Popolosa città dell'Olanda; Il meno popoloso fra gli Stati degli USA; I Re che raggiunsero Betlemme; Enea la sposò quando giunse in Italia; Lo raggiunse Amundsen; Città col porto più grande d'Europa; Si aggirava per l'Europa... per Karl Marx; Isola in cui fu scritto un manifesto sull'Europa; Numero di stelle sulla bandiera dell'Europa; Per gli illuministi quelli del Medioevo furono bui; Nel medioevo aveva il compito di sedare le rivolte; Consacrate a Dio fin dall'infanzia, nel Medioevo; Giubbetto imbottito maschile usato nel medioevo;