La definizione e la soluzione di: In politica, chi diffonde i comunicati ufficiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PORTAVOCE

Curiosità/Significato su: In politica, chi diffonde i comunicati ufficiali Ufficio stampa con l'attività di "relazioni con i media". Le note ufficiali redatte da un ufficio stampa sono chiamate comunicati stampa. La figura principale dell'ufficio 8 ' (937 parole) - 23:38, 14 giu 2021

Altre definizioni con politica; diffonde; comunicati; ufficiali; Si assume in politica... e nello yoga; Organizzazione politica sciita libanese ara; La politica di cui si occupano i policy makers; Corrente politica di solito più conservatrice; Abitualmente ascolta e diffonde maldicenze; Si diffonde dal campanile; Diffondere una circolare; Penetrare e diffondersi; Iscritto nei registri ufficiali di rilevazione; Una delle lingue ufficiali dell'Iraq; Offese a pubblici ufficiali... o al pudore; Avvisi ufficiali; Ultime Definizioni