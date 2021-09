La definizione e la soluzione di: Poeta e cantore medievale in lingua d'oc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TROVATORE

Curiosità/Significato su: Poeta e cantore medievale in lingua d oc Musica medievale quello dei trovatori e anche il loro dialetto: parlavano la lingua d'oil, uno dei due volgari francesi (assieme alla lingua d'oc). Con il termine Ars 38 ' (5 404 parole) - 15:50, 31 mag 2021

