La definizione e la soluzione di: Piccolo sasso usato come misura dai Romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCRUPOLO

Curiosità/Significato su: Piccolo sasso usato come misura dai Romani Civiltà romana L'impero veniva chiamato dai Bizantini Romania, Basileia Romaion o Pragmata Romaion, che significa "Terra dei Romani", "Impero dei Romani"; i Bizantini si consideravano 207 ' (25 364 parole) - 20:16, 26 ago 2021

Altre definizioni con piccolo; sasso; usato; come; misura; romani; Piccolo percorso... pieno di buche; Piccolo spazio nel muro o settore molto specifico; Abitano lo stato più piccolo della Scandinavia; Così è detto un piccolo enfant prodige; La capitale della Sassonia; L'Enzo sassofonista jazz di Meglio soul; La madre di Maria Elisabetta di Sassonia-Meiningen; Con carta e sasso in un gioco; Nome usato per dei grossi ragni oggi detti Areneus; Un sinonimo usato per intendere l'alcolismo; Viene usato per colorare il vetro di blu; Sottile impermeabile usato spesso dai marinai; Così sono dette le piante come aglio o gladiolo; Come l'ambiente dei pesci; Colorati come la pelle; Una fornitura come i banchetti nuziali ing; Unità di misura terriera adoperata in Emilia; Unità di misura mediorientale da poco meno di 6 km; Si misurano con le mani aperte; Sui balconi italiani deve misurare almeno 1 metro; Pirro vi sconfisse i romani nel 280 a.C; Il 118 per i Romani; 38 per gli antichi romani; Il bronzo dei Romani; Ultime Definizioni