La definizione e la soluzione di: Lo paga chi viaggia in autostrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PEDAGGIO

Curiosità/Significato su: Lo paga chi viaggia in autostrada autostrada A3 (Italia) chi viaggia verso sud. Per chi proviene da Salerno, il pedaggio si paga o in uscita alla stazione di Cava de Tirreni o alla barriera di Nocera. Chi entra 18 ' (1 071 parole) - 20:13, 30 lug 2021

