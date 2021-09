La definizione e la soluzione di: Opera d'arte in tre parti unibili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRITTICO

Curiosità/Significato su: Opera d arte in tre parti unibili

Altre definizioni con opera; arte; parti; unibili; È allegra in un'opera di Franz Lehár del 1905; L'operazione con quoziente o quoto; Boccanegra, celebre opera di Giusepppe Verdi; Il __ della rosa: opera di Strauss; Personaggi in costume della Commedia dell'arte; L'Alberto che adottò il cognome d'arte Moravia; Un periodo remoto e gli oggetti che ne fanno parte; Gioco di carte che fa rima con bambino; Negli interventi al cuore viene segato in 2 parti; Come le parti che valgono l'uno per cento; Come una partita di tennis al coperto ing; Un compartimento a perfetta tenuta d'acqua; Ultime Definizioni