La definizione e la soluzione di: Non lo è né la renna né l'ape. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARNIVORA

Curiosità/Significato su: Non lo e ne la renna ne l ape Classe Gabbiano (sezione Ape) tranne Gabbiano, Procellaria, Folaga, Ibis, Ardea e navi costruite dalla Navalmeccanica tranne Ape, Vespa, Lucciola, Grillo). Il distintivo ottico d'identificazione 83 ' (10 095 parole) - 10:50, 21 lug 2021

Altre definizioni con renna; Cervide americano detto anche renna dei boschi; Fiabesca renna di Babbo Natale con il naso rosso; Grossa renna del Nordamerica; Animale simile alla renna; Ultime Definizioni