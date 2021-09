La definizione e la soluzione di: Non hanno petali ma sepali e fioriscono in autunno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORTENSIE

Curiosità/Significato su: Non hanno petali ma sepali e fioriscono in autunno Glossario botanico (sezione E) formata dai sepali, generalmente verde ma qualche volta simile a petali. Calicetto Involucro supplementare di un fiore posto al di fuori dei sepali ordinari 58 ' (7 992 parole) - 11:08, 6 set 2021

Altre definizioni con hanno; petali; sepali; fioriscono; autunno; Il regista del film Le colline hanno gli occhi; Quelle genovesi hanno il pesto e non la carne; I genitori li hanno a carico; Li hanno le lime e i cacciaviti; Soffici fiori gonfi di petali; Venditori di mazzi colorati pieni di petali; La rosa coi petali; La parte del fiore composta dai petali; Arbusti che fioriscono d'inverno quando le foglie sono già cadute; È d'autunno in un film di Ingmar Bergman del 1978; Si riempie in autunno; Mese condiviso da estate e autunno; L'inizio dell’autunno; Ultime Definizioni