La definizione e la soluzione di: Il nomignolo del Graziani ex calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CICCIO

Curiosità/Significato su: Il nomignolo del Graziani ex calciatore Cané (categoria Nati il 21 settembre) un ex allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante. Il nomignolo di Cané gli fu dato dalla madre Imperialina: "cané" è il diminutivo 7 ' (625 parole) - 11:18, 27 apr 2021

Altre definizioni con nomignolo; graziani; calciatore; Un nomignolo per giocatori inesperti: polli da __; Nomignolo confidenziale da adulti per una ragazza; Nomignolo della coppia di Fedez e Chiara Ferragni; Il nomignolo di un popolare mister; Viva il __, urla il calciatore approssimativo; Calciatore che vinse la Scarpa d'oro nel 2005; Viva il __, urla il calciatore approssimativo; Il Roger ex calciatore detto Garrincha svedese; Ultime Definizioni