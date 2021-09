La definizione e la soluzione di: Dà il nome a un'ampia area archeologica pugliese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Da il nome a un ampia area archeologica pugliese

Puglia ( Pugliesi) Pùgghie, Puie o Puje in pugliese, Puja in salentino, Pulia in arbëreshë e Poulye in francoprovenzale) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia 179 ' (18 964 parole) - 18:43, 31 ago 2021