L'Italia nuovo nome della Sip.

SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico utenti SIP erano oltre 24 milioni. Il 58% delle azioni SIP era detenuto dalla STET. Nel 1994 la SIP cambiò nome in Telecom Italia in vista della successiva 12 ' (1 164 parole) - 20:45, 10 ago 2021