La definizione e la soluzione di: Insieme ai bocconi per esprimere intermittenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPIZZICHI

Curiosità/Significato su: Insieme ai bocconi per esprimere intermittenza

Altre definizioni con insieme; bocconi; esprimere; intermittenza; L'insieme dei fasci fibrovascolari di una foglia; Combinano affari insieme; L'insieme dei sintomi di una malattia; Relativi all'intero insieme degli elementi; Bocconi traditori; Serve per esprimere contemporaneità: nel __; Si tirano nella fontana per esprimere un desiderio; Si può esprimere sia in gradi che in percentuale; Esprimere felicità con viso e bocca; Ultime Definizioni