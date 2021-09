La definizione e la soluzione di: Importante fiume in provincia di Catania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SIMETO

Curiosità/Significato su: Importante fiume in provincia di Catania provincia di Catania delle Due Sicilie). La provincia di Catania (pruvincia ri Catania in dialetto catanese), successivamente provincia regionale di Catania, amministrativamente 116 ' (12 132 parole) - 08:15, 21 lug 2021

