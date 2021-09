La definizione e la soluzione di: Horror in cui uno scienziato diventa un insetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LA MOSCA

Curiosità/Significato su: Horror in cui uno scienziato diventa un insetto Cinema dell'orrore ( Film Horror) Ultracorpi). Altro personaggio tipico di quest'epoca è lo scienziato pazzo, o lo scienziato a cui sfugge di mano la propria scoperta (si veda L'esperimento 44 ' (5 431 parole) - 16:20, 8 ago 2021

