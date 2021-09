La definizione e la soluzione di: Gli incavi dei gioielli in cui vanno le pietre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASTONI

Curiosità/Significato su: Gli incavi dei gioielli in cui vanno le pietre di lancia e gioielli, ricavati dal ferro recuperato dai meteoriti. Al periodo che va dal 3000 a.C. al 2000 a.C. risalgono molti oggetti in ferro battuto

Altre definizioni con incavi; gioielli; vanno; pietre; Gli incavi degli anelli; Un pianeta del film Avatar brand di gioielli; I gioielli che si fissano all'abito; Le infila il gioielliere; Gioiellieri; Non vanno mai in chiesa; Se sono di mare non vanno nella macedonia; Ci vanno idiomaticamente le pive dei delusi; Vanno estirpate nel campo da coltivare; Arenarie usate come pietre da mola; Pietre come rubino e smeraldo; Taglio smussato di pietre preziose fra; E' famoso quello da Pietrelcina; Ultime Definizioni