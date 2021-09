La definizione e la soluzione di: I flussi di chi si sposta in un altro Paese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MIGRATORI

Curiosità/Significato su: I flussi di chi si sposta in un altro Paese Stati Uniti d'America (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) dall'oceano Pacifico a ovest. Con 9850476 km² in totale e circa 331 milioni di abitanti gli Stati Uniti sono il quarto Paese al mondo per superficie e il terzo per 194 ' (19 308 parole) - 14:27, 2 set 2021

