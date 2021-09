La definizione e la soluzione di: Fatti non foste a viver __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMEBRUTI

Curiosità/Significato su: Fatti non foste a viver __ Inferno - Canto ventiseiesimo (categoria Collegamento interprogetto a una categoria di Wikimedia Commons presente ma assente su Wikidata) conoscenza. La celebre terzina "Considerate la vostra semenza: Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza" è la sintesi del 29 ' (3 736 parole) - 22:33, 26 ago 2021

Altre definizioni con fatti; foste; viver; Sui quotidiani riporta i fatti del giorno; Ne devono avere fatti i santi; Felici, soddisfatti; Scrisse una celebre racolta, in latino, di fatti e detti memorabili; Il Foster architetto; David Foster __, autore di Infinite jest; Regolato nel vivere; Vivere in un luogo; Sopravvivere stentatamente __ a campare; Li fa... mortali per campare chi non ha di che vivere; Ultime Definizioni