La definizione e la soluzione di: Era praticato per lavoro da Johan Cruijff. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CALCIO

Curiosità/Significato su: Era praticato per lavoro da Johan Cruijff Arrigo Sacchi (categoria P2048 letta da Wikidata) per i suoi pesanti e severi allenamenti nonché per il ricorso a principi tattici mutuati dal calcio totale della nazionale olandese di Johan Cruijff, 58 ' (4 156 parole) - 01:50, 13 ago 2021

