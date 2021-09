La definizione e la soluzione di: Lo era per provenienza Alessandro Magno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MACEDONE

Curiosità/Significato su: Lo era per provenienza Alessandro Magno Carlo Magno Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Carlo Magno (disambigua). Carlo, detto Magno o CarloMagno o Carlo I detto il Grande, dal latino Carolus 166 ' (20 026 parole) - 22:39, 6 set 2021

