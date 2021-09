La definizione e la soluzione di: Come i terreni durante una forte siccità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INARIDITI

Curiosità/Significato su: Come i terreni durante una forte siccita Dust Bowl finivano per distruggere l'erba che ne assicurava l'idratazione. durante la siccità, il suolo si seccò diventando polvere, e venne soffiato via verso 8 ' (936 parole) - 19:33, 4 nov 2020

