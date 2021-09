La definizione e la soluzione di: Come il settore dell'agricoltura e della pesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRIMARIO

Curiosità/Significato su: Come il settore dell agricoltura e della pesca Economia dell'Abruzzo (sezione settore primario: agricoltura, allevamento e pesca) abruzzese e la struttura produttiva, che se prima poggiava principalmente sul settore primario dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca, oggi è quasi 30 ' (2 627 parole) - 20:18, 26 ago 2021

