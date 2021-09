La definizione e la soluzione di: Come le parti che valgono l'uno per cento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CENTESIME

Curiosità/Significato su: Come le parti che valgono l uno per cento Lingua giapponese (sezione parti del discorso) hiragana è impiegato specialmente per i prefissi, i suffissi, le particelle (o posposizioni) — parti grammaticali giapponesi che non si rappresentano con i kanji 98 ' (9 609 parole) - 22:32, 28 ago 2021

Altre definizioni con come; parti; valgono; cento; Agile... come la meccanica newtoniana; Come i cibi gustosi e ben conditi; Come certe Odi di Giosuè Carducci; Si può farlo come un ghiro; Come una partita di tennis al coperto ing; Un compartimento a perfetta tenuta d'acqua; Una canzone partigiana italiana nota nel mondo; Il partito di Pertini; Equivalgono a 10 cc; In dieci valgono 1000 kg; Equivalgono a miliardi di tonnellate di tritolo; Valgono 1; Il peso... di cento grammi; Noto sociologo del Novecento: Robert King __; Titolo che spettava ai notai del Trecento; Un Pedro tra i poeti spagnoli del primo Novecento; Ultime Definizioni