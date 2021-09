La definizione e la soluzione di: Come il muscolo... che batte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARDIACO

Curiosità/Significato su: Come il muscolo... che batte Miocardio ( Muscolo cardiaco) e le peculiarità del cuore inteso Come muscolo. Come accennato, il miocardio (il muscolo cardiaco) si presenta Come un ibrido dei due tessuti muscolari 9 ' (1 278 parole) - 03:49, 19 lug 2021

Altre definizioni con come; muscolo; batte; Come una nave naufragata e inabissata; I Subsonica ne vorrebbero una come un labirinto; L'Art nota anche come Stile Floreale fra; Un'esclamazione come perbacco; Nel braccio questo muscolo è brachiale; Il muscolo che avvolge la spalla; Il bambolino muscoloso amico di Barbie; La parte del corpo col muscolo gastrocnemio; Combattenti, miliziani; L'indipendenza... delle batterie; Colorante istologico, antibatterico e antimicotico; Può batterlo solo un campione; Ultime Definizioni