La definizione e la soluzione di: Come il legno realizzato da varie travi incollate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LAMELLARE

Curiosità/Significato su: Come il legno realizzato da varie travi incollate Copertura (categoria P6706 letta da Wikidata) struttura portante dei tetti a falde può essere realizzata mediante varie soluzioni: orditura in legno strutturale; capriata e profilati in acciaio; capriata 38 ' (5 053 parole) - 15:36, 2 ago 2021

