La definizione e la soluzione di: Come dire aderenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ATTILLATI

Curiosità/Significato su: Come dire aderenti Giunzione cellulare ( Giunzione aderente) analogo rispetto a quanto descritto sopra per le giunzioni aderenti. Come le giunzioni aderenti, i desmosomi assolvono prevalentemente a funzioni meccaniche: 11 ' (1 498 parole) - 19:29, 26 feb 2021

Altre definizioni con come; dire; aderenti; Come il settore dell'agricoltura e della pesca; Lo sono gare come la Cinque Fari; Sono come gli occhi dei sommergibili; Piccolo sasso usato come misura dai Romani; Dire ciao e arrivederci; Il Mago che ha condotto Mai dire Domenica; Come dire giù; Una diretta TV senza pause ing; Calzoni aderentissimi; Lo sono le giacche aderenti in vita; Pantaloni elasticizzati e aderenti fra; Pantaloni aderenti in tessuto elasticizzato ing; Ultime Definizioni