La definizione e la soluzione di: Come chi fa favoritismi in cambio di denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CORROTTO

Curiosità/Significato su: Come chi fa favoritismi in cambio di denaro Episodi di Romanzo criminale - La serie (seconda stagione) particolare clima di sospetto nei confronti dei presunti "favoritismi" usati verso Donatella. Dandi è, inoltre, innervosito dalla situazione di Patrizia (che 60 ' (8 628 parole) - 11:46, 28 ago 2021

Altre definizioni con come; favoritismi; cambio; denaro; Come il legno realizzato da varie travi incollate; Come dire giù; Secca... come una pasta; È detto così lo sgombro noto anche come lanzardo; Il cambio di contenitore... per le piante; Un repentino cambio di maggioranza parlamentare; Si gettano nella fontana in cambio di un desiderio; Luoghi di scambio di merci e denaro; Somma di denaro a disposizione ing; In finanza, aggiunte di denaro per pareggiare; Come risarcimenti... in denaro; Somma di denaro conseguita giocando; Ultime Definizioni