La definizione e la soluzione di: La città indiana in cui si trova il noto lago Dal. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SRINAGAR

Curiosità/Significato su: La citta indiana in cui si trova il noto lago Dal Lecco (sezione Dal risorgimento al dopoguerra) che si trova al centro della vecchia Piazza del Grano prospiciente il lago e a lui dedicata nel 1927; inizialmente in bronzo venne poi sostituito dal marmo 212 ' (23 848 parole) - 19:55, 2 set 2021

