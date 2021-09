La definizione e la soluzione di: Celebre tempio khmer in Cambogia: __ wat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANGKOR

Curiosità/Significato su: Celebre tempio khmer in Cambogia: __ wat Angkor Wat 103.866667 Angkor Wat (in lingua khmer tempio della città) è un tempio khmer all'interno del sito archeologico di Angkor, in Cambogia, nei pressi della 59 ' (6 987 parole) - 17:14, 24 ago 2021

