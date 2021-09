La definizione e la soluzione di: La cavità... per pochi intenditori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NICCHIA

Curiosità/Significato su: La cavita... per pochi intenditori Joshua Reynolds) Reynolds prende in giro i critici e gli intenditori che giudicano in modo gretto la pittura. Se una persona non è dotata di sensibilità artistica

Altre definizioni con cavità; pochi; intenditori; La cavità interessata dalla rinoplastica; Cavità del muro in cui si usava mettere statue; Osso che separa cavità nasale e scatola cranica; Organi interni racchiusi nella cavità addominale; Espressione idiomatica che significa di pochissimo; Pochi in mollo spazio; Esistente in pochissimi esemplari; E’ formata da pochi musicisti; Appassionati intenditori; Ultime Definizioni