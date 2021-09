La definizione e la soluzione di: Il Carlo che creò E.T. per Spielberg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RAMBALDI

Curiosità/Significato su: Il Carlo che creo E.T. per Spielberg Steven Spielberg Spielberg (Cincinnati, 18 dicembre 1946) è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Alcune opere di Spielberg 73 ' (7 935 parole) - 20:08, 5 set 2021

