La definizione e la soluzione di: I carboidrati per i chimici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SACCARIDI

Curiosità/Significato su: I carboidrati per i chimici Glucidi ( carboidrati) I glucidi si distinguono inoltre in: carboidrati semplici: monosaccaridi e oligosaccaridi; carboidrati complessi: polisaccaridi. I monosaccaridi e i disaccaridi 22 ' (2 648 parole) - 11:20, 18 apr 2021

