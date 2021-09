La definizione e la soluzione di: In borsa si possono fare allo scoperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VENDITE

Curiosità/Significato su: In borsa si possono fare allo scoperto Società per azioni (sezione Introduzione, le reti di società e i momenti in cui si tutela) per azioni possono usare il voting cap, che invece è vietato in Italia e Germania se la società è quotata in borsa; anche nello UK e USA non si può limitare 170 ' (24 616 parole) - 20:15, 10 ago 2021

Altre definizioni con borsa; possono; fare; allo; scoperto; Sigla da listini di Borsa; Se sono idrauliche non riguardano la Borsa; Borsa spesso rigida per stampe, fogli e documenti; Una sorta di garanzia su azioni in Borsa ing; Bevande che non si possono vendere ai minorenni; Cani che possono essere italiani o di Weimar; Possono essere fissi, calmierati o rincarati; Possono essere cutanei o... con le lacrime; Contraffare, falsificare; Fare il verso delle rane; Truffare contraffare; Fare le cose con entusiasmo: lavorare di __; Maiale cotto intero al forno o allo spiedo; Reticolato di fili... del metallo dal simbolo Cu; Radiato o allontanato a tempo da un luogo virtuale; Un giallo di Salvatore Mannuzzu; Spazio scoperto nell'interno di un edificio; Un elemento chimico scoperto da G.T. Seaborg; Non la lascia chi non vuole essere scoperto; Condizione di un reato scoperto nel suo compimento;